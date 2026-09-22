Тренер Тоттенгем ухвалив несподіване рішення після провального старту нового сезону

Футболісти Тоттенгема отримали цілий тиждень відпочинку під час міжнародної перерви на матчі збірних.

Про це інформує The Telegraph.

Таке несподіване рішення було ухвалене на тлі провальних виступів команди на старті нового сезону-2026/27. Після 5 турів "шпори" замикають турнірну таблицю АПЛ – 20-те місце та 2 очки. У крайньому турі підопічні італійського тренера програли Астон Віллі (2:3) у 5-му турі першості.

Також команда Роберто Де Дзербі вже вилетіла від Ліверпуля (1:3) із третього кола Кубку англійської ліги.

Італійський наставник вирішив дати стільки відпочинку команді після своїх скарг про погану фізичну форму колективу.

Відзначимо, що після перерви "шпори" зіграють на виїзді проти Манчестер Юнайтед – 10 жовтня о 19:30 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що новачок Тоттенгема Михайло Мудрик повернеться на поле наприкінці жовтня. Відновлення 25-річного футболіста після травми гомілковостопного суглоба триватиме приблизно 6-8 тижнів. Колишній футболіст "шпор" Денні Мерфі висловився про підписання українського вінгера.