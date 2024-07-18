Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грінвуд перейшов у Марсель

Микола Дендак — 18 липня, 21:45
Грінвуд перейшов у Марсель

Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт футболіста розрахований до 2029 року. За інформацією ЗМІ, МЮ отримає 27,6 млн євро, а також ще 4 млн у вигляді бонусів.

Минулий сезон Мейсон Грінвуд провів в оренді в Хетафе. На його рахунку 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не хотів повертати форварда через ситуацію з кримінальною справою Мейсона щодо зґвалтування колишньої дівчини. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Футболіст усі звинувачення відкидав.

Грінвуд Манчестер Юнайтед Марсель

Грінвуд

Бити дружину — це жахливо: мер Марселя попросить президента клубу відмовитися від трансферу Грінвуда
Марсель домовився про трансфер нападника Манчестер Юнайтед
Грінвуд зацікавив декілька іменитих клубів
Форвард Манчестер Юнайтед хоче перейти в Ювентус
Манчестер Юнайтед хоче обмінятися гравцями з Ювентусом

Останні новини