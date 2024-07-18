Грінвуд перейшов у Марсель

Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт футболіста розрахований до 2029 року. За інформацією ЗМІ, МЮ отримає 27,6 млн євро, а також ще 4 млн у вигляді бонусів.

Минулий сезон Мейсон Грінвуд провів в оренді в Хетафе. На його рахунку 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

🚨| Officiel : Mason Greenwood s’engage avec l’OM ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/vKnG1dZ5s1 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 18, 2024

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не хотів повертати форварда через ситуацію з кримінальною справою Мейсона щодо зґвалтування колишньої дівчини. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Футболіст усі звинувачення відкидав.