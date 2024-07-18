Грінвуд перейшов у Марсель
Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що контракт футболіста розрахований до 2029 року. За інформацією ЗМІ, МЮ отримає 27,6 млн євро, а також ще 4 млн у вигляді бонусів.
Минулий сезон Мейсон Грінвуд провів в оренді в Хетафе. На його рахунку 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не хотів повертати форварда через ситуацію з кримінальною справою Мейсона щодо зґвалтування колишньої дівчини. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.
Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Футболіст усі звинувачення відкидав.