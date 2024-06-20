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Зінченко: Завтра на кожній ділянці поля буде боротьба

Микола Дендак — 20 червня, 18:55
Зінченко: Завтра на кожній ділянці поля буде боротьба

Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко розповів, що у матчі проти Словаччини в другому турі групового етапу Євро-2024 буде боротьба на кожному клаптику поля.

Його слова передає УЄФА.

"Такі ігри, як проти Румунії, трапляються. Краще нічого не говорити. Але я переконаний, що кожен з нас багато чому навчився, як індивідуально, так і як команда. Але я не хочу говорити про цю гру. Я хочу дивитися вперед, на матч зі Словаччиною. Ми повинні бути готові до неї.
Ми очікуємо дійсно важкої гри проти потужної команди, яка разом захищається і разом атакує. Завтра на кожній ділянці поля точитиметься боротьба, і команда, яка виграє ці битви, виграє гру.
Ми всі працюємо і всі мріємо. Нас би тут не було, якби ми не вірили в себе. Краще більше робити і менше говорити. Звісно, ми віримо, але спершу треба зробити щось на полі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

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