Зінченко: Дякую Аяксу за теплий прийом

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував свій відхід із амстердамського Аякса.

Відповідний пост 29-річний футболіст опублікував на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Я хотів би висловити величезну подяку всім в "Аяксі" за теплий прийом і підтримку, які я отримав протягом, на жаль, коротких двох тижнів, проведених у клубі. Від щирого серця бажаю всього найкращого всім у клубі та всім, хто пов'язаний з ним", – написав українець.

Напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.