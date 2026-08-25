Олександр та Влада Зінченки відсвяткували шосту річницю весілля: пара поділилася зворушливим фото

Український футболіст Олександр Зінченко та його дружина Влада 24 серпня відзначили особливу дату – шосту річницю весілля.

Подружжя вирішило привітати одне одного спільною публікацією в Instagram. Зінченки поділилися двома романтичними кадрами, на яких показали свою історію кохання.

На першому фото Олександр тримає Владу на руках, а на другому – пара позує разом у чорно-білому кадрі з весільної фотосесії.

Публікацію вони супроводили коротким, але дуже символічним підписом:

"6 років в одній команді. З річницею весілля".

Цікаво, що річниця весілля Зінченків припала на День Незалежності України. Тож для родини 24 серпня щороку є подвійно особливим днем.

За шість років разом Олександр та Влада стали батьками двох доньок – Єви та Лії. Пара регулярно ділиться моментами сімейного життя та підтримує одне одного у професійних справах.

Нагадаємо, напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.