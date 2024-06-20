Збірна України провела тренування напередодні матчу зі Словаччиною на Євро-2024

Гравці збірної України з футболу провели передігрове тренування напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначимо, що до загальної групи повернувся лівий захисник національної команди Віталій Миколенко, який пропустив перший матч континентальної першості через пошкодження.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.