Сербія погрожує знятися з Євро-2024 через кричалки фанатів Хорватії та Албанії

Збірна Сербії погрожує УЄФА знятися з Євро-2024 з футболу через образливі кричалки вболівальників Хорватії та Албанії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Під час матчу другого туру групового етапу між цими збірними, який завершився внічию, фанати вигукували "Убий, убий, убий серба".Це обурило Асоціацію футболу Сербії та вона звернулася до УЄФА.

🇭🇷🇦🇱 Twitter/X is making significant efforts to remove the video of Croatian and Albanian football fans chanting "Kill the Serb!"



🇭🇷🇦🇱 "Kill the Serb!" can be heard from the stands during the football match between Croatia and Albania. pic.twitter.com/EesDbP7hK8 — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 (@SMO_VZ) June 19, 2024

"Те, що сталося, є скандалом, і ми будемо просити УЄФА про санкції, навіть ціною відмови від продовження змагань. Ми впевнені, що вони будуть покарані, тому що вони вже відгукнулися на наше звернення усунути з чемпіонату так званого журналіста з Албанії.

Ми проситимемо УЄФА покарати федерації обох виборів. Ми не хочемо в цьому брати участь, але якщо УЄФА їх не покарає, ми подумаємо, як бути далі", — заявив генеральний секретар ФА Сербії Йован Шурбатович.

Нагадаємо, збірна Сербії проведе поєдинок проти Словенії в другому турі групового етапу Євро-2024. Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 червня, на стадіоні "Арена Мюнхен". Початок — о 16:00 за київським часом.

Нещодавно Сербія зазнала поразки від Англії, а Словенія в першій грі зіграла внічию з Данією. Наразі серби посідають останню сходинку в групі C, а словенці розташувалися на третьому місці.