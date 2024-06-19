Збірна Хорватії зіграла внічию з Албанією: огляд матчу Євро-2024

Збірна Хорватії розписала бойову нічию з Албанією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група B, 2 тур, 19 червня

Хорватія — Албанія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Лачі, 1:1 - 76 Крамарич, 2:1 - 78 Гясула (аг), 2:2 - 90+4 Гясула

Збірна Хорватії: Лівакович, Гвардіол, Шутало, Маєр (Сучич 46), Ковачич, Крамарич (Батуріна 85), Модрич, Брозович (Пашалич 46), Перишич (Соса 84), Петкович (Будімір 69), Юранович.

Збірна Албанії: Стракоша, Хусай, Джимсіті, Айєті, Мітай, Рамадані (Ходжа 85), Аслані, Лячі (Гясула 73), Байрамі, Ясані (Сефері 64), Манай (Даку 85).

Попередження: Хюсай 83, Даку 93, Гясула 97

Нагадаємо, що в першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.

Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі Албанія буде грати проти Іспанії, а Хорватія зустрінеться з Італією. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.