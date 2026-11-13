Попереду довгий шлях: Манчіні – про перемогу Італії над Францією в Лізі націй

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні залишився задоволений грою підопічних у поєдинку п'ятого туру Ліги націй проти Франції (3:1).

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Чудовий виступ, хлопці продемонстрували відмінну гру. Я радий за вболівальників і сподіваюся, що вони отримали задоволення від матчу. Нам вдалося зберегти спокій і продовжити грати, а зрештою ми цілком заслужили на перемогу.

Пропущений гол від Франції вже на десятій хвилині міг нас зламати, але ми не втратили самовладання та повернулися до своєї гри. Нам ще є над чим працювати. Попереду довгий шлях. Хлопці, безумовно, хочуть надолужити згаяне, і зараз ми перебуваємо на хорошому етапі", – сказав Манчіні.