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Попереду довгий шлях: Манчіні – про перемогу Італії над Францією в Лізі націй

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 10:37
Попереду довгий шлях: Манчіні – про перемогу Італії над Францією в Лізі націй
Роберто Манчіні
instagram.com/mrmancini10/

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні залишився задоволений грою підопічних у поєдинку п'ятого туру Ліги націй проти Франції (3:1). 

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Чудовий виступ, хлопці продемонстрували відмінну гру. Я радий за вболівальників і сподіваюся, що вони отримали задоволення від матчу. Нам вдалося зберегти спокій і продовжити грати, а зрештою ми цілком заслужили на перемогу.

Пропущений гол від Франції вже на десятій хвилині міг нас зламати, але ми не втратили самовладання та повернулися до своєї гри. Нам ще є над чим працювати. Попереду довгий шлях. Хлопці, безумовно, хочуть надолужити згаяне, і зараз ми перебуваємо на хорошому етапі", – сказав Манчіні.

Зазначимо, що Манчіні очолив "Скуадру Адзурру" в липні 2026 року. Наразі його підопічні очолюють турнірну таблицю своєї групи в Лізі націй.

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В останньому турі Італія зіграє з Бельгією. Матч відбудеться 15 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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