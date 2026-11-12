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Італія – Франція: де та коли дивитися матч грандів у Лізі націй

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 12:45
Італія – Франція: де та коли дивитися матч грандів у Лізі націй
Італія – Франція: де дивитись матч Ліги націй
Getty Images

У четвер, 12 листопада, відбудеться матч п'ятого туру Ліги націй-2026/27 між збірними Італії та Франції з футболу.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Мілані на стадіоні "Сан Сіро" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO. Він буде доступний для перегляду за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK".

Зауважимо, що це буде 43-тє очне протистояння між командами. Перевагу має "Скуадра Адзурра" – 20 перемоги, 9 нічиїх, 13 поразок.

Востаннє вони перетинались на полі 2 жовтня. Зустріч першого кола завершилась із рахунком 1:1.

Перед цим поєдинком Франція є лідером своєї групи. Вона набрала десять залікових балів, а Італія має у своєму активі сім очок.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що цю гру пропустить Кіліан Мбаппе. Капітан "Ле Бльо" має дискомфорт у стегні.

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