Лідер півзахисту збірної Італії достроково повернувся в клуб через травму

Один з лідерів півзахисту збірної Італії Давіде Фраттезі достроково завершив міжнародний збір через травму.

Про це повідомила пресслужба FIGC.

Хавбек Лаціо відчув м'язовий дискомфорт, через що достроково повернувся Рим і не допоможе команді в грі проти Бельгії в межах шостого туру Ліги націй.

Зазначимо, що Фраттезі є одним з творців сенсаційної перемоги італійців над Францією в п'ятому турі, відзначившись у воротах "триколорних".

Цього сезону хавбек зіграв за Лаціо 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи. В Римі Фраттезі виступає на правах оренди, а його контракт належить Інтеру.

Нагадаємо, матч Бельгія – Італія відбудеться 15 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що хавбек збірної Нідерландів також достроково завершив збір через травму.