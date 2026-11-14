Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лідер півзахисту збірної Італії достроково повернувся в клуб через травму

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 19:11
Давіде Фраттезі
Давіде Фраттезі
Федерація футболу Італії

Один з лідерів півзахисту збірної Італії Давіде Фраттезі достроково завершив міжнародний збір через травму. 

Про це повідомила пресслужба FIGC.

Хавбек Лаціо відчув м'язовий дискомфорт, через що достроково повернувся Рим і не допоможе команді в грі проти Бельгії в межах шостого туру Ліги націй.

Зазначимо, що Фраттезі є одним з творців сенсаційної перемоги італійців над Францією в п'ятому турі, відзначившись у воротах "триколорних".

Цього сезону хавбек зіграв за Лаціо 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи. В Римі Фраттезі виступає на правах оренди, а його контракт належить Інтеру. 

Нагадаємо, матч Бельгія – Італія відбудеться 15 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що хавбек збірної Нідерландів також достроково завершив збір через травму.

Збірна Італії з футболу Давіде Фраттезі

Давіде Фраттезі

Інтер відпустить у Лаціо хавбека збірної Італії
Інтер позбудеться хавбека збірної Італії влітку
Галатасарай близький до підписання хавбека Інтера
Галатасарай націлився на півзахисника Інтера
Ювентус може підписати півзахисника Інтера взимку

Останні новини