Англія — Швейцарія, Нідерланди — Туреччина: прогноз редакції Чемпіона на чвертьфінальні матчі Євро-2024

У суботу, 6 липня, відбудуться останні два чвертьфінальні поєдинки на Євро-2024: Англія — Швейцарія та Нідерланди — Туреччина. Як і завжди думки в редакції Чемпіона розділилися, однак переважна більшість респондентів не ма бачить шансів у Туреччині. З грою англійців зі швейцарцями ситуація заплутаніша.

Нагадаємо, наш сайт вестиме текстові онлайни обох матчів — ТУТ і ТУТ.

До слова, напередодні більшість нашої редакції спрогнозувала серію пенальті в грі Португалія — Франція.

Андрій Твердохліб

Англія — Швейцарія, 1:2

Мені швейцарці сподобались. Команда виглядає надзвичайно збалансованою, солідною і головне — впевненою у власних силах. Загалом мені швейцарці видаються найстабільнішою командою світу в сенсі очікування-реальність.

Щодо англійців, то мене не вводить в оману їхній не надто потужний виступ на турнірі, але я продовжую думати, що англійські футболісти, навіть це покоління — куди більш футбольніше за попередні — переоцінене.

Ризикну вивести в 1/2 фіналу Швейцарію. Принаймні мені так хочеться.

Нідерланди — Туреччина, 3:0

Є відчуття, що цей чвертьфінал стане єдиним, де перевага однієї з команд буде беззаперечною. Якщо Нідерландам вистачить характеру та дисципліни, вони цілком можуть зіграти у фіналі. Майстерності там вистачає.

Денис Шаховець

Нідерланди — Туреччина, 0:0, прохід Нідерландів

Вірю, що і в суботніх чвертьфінальних поєдинках справа дійде до додаткового часу. Попри те, що Нідерланди виглядають явним фаворитом у парі з Туреччиною. Вважаю, що підопічні Рональда Кумана зможуть дотиснути суперника в додатковий час.

Англія — Швейцарія, 1:1

У поєдинку Англії та Швейцарії очікую на забиті м'ячі в основний час та подальшу серію пенальті, де шанси обох збірних на путівку до півфіналу будуть рівними.

Максим Розенко

Англія — Швейцарія, 2:1

Швейцарці тримають рівень міцної європейської команди, але клас виконавчої майстерності британців вище. Ставлю на перемогу англійців — 2:1.

Нідерланди — Туреччина, 2:0

Не думаю, що в цьому матчі варто очікувати сюрпризів. "Помаранчеві" — сильніші, прогнозую рахунок 2:0 на їх користь.

Андр ій Яросименко

Англія — Швейцарія, 0:1

Команда Саутгейта не показала якогось виняткового результату в попередніх матчах, а Швейцарці доволі непогано стартували та пройшли чудовий шлях у чвертьфінал.

Тож, тут на мою думку, "червоні хрести" впевнено заберуть перемогу в один м'яч.

Туреччина — Нідерланди, 1:2

Мало хто очікував, що турки пройдуть у чвертьфінал, але вони змогли.

Проте, маю сумніви, що їм вдасться здолати команду Рональда Кумана

Тут я ставлю на перемогу Нідерландів з рахунком 2:1

Олександр Булава

Англія — Швейцарія, 2:1

Наразі везіння було на стороні Англії. Попри їх не найкращу гру, вважаю саме їх фаворитами зустрічі. Команду Саутгейта очікує важкий матч, адже їм протистоятиме можливо найкраща збірна Швейцарії в історії, яка вже вибила чинних чемпіонів Євро.

Переконаний, що у цьому матчі Англія буде грати краще за попередні свої поєдинки на турнірі.

Перемога Англії - 2:1.

Нідерланди — Туреччина, 3:1

Попри невдалий груповий етап «помаранчеві» знайшли свій ігровий ритм у матчі з Румунією в 1/8 фіналу та повинні легко пройти команду Туреччини у чвертьфіналі. Вони сильніші за турків у всіх лініях та ефективніше грають в атаці. «Яничари» дивом змогли зберегти переможний рахунок в матчі з Австрією, однак з Нідерландами їм буде ще важче.

Перемога Нідерландів – 3:1.

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Станіслав Лисак

Англія — Швейцарія, 1:0

Англія та Швейцарія дуже цікава пара, тому що важко передбачити чи відбудуться кардинальні зміни в грі команди Гарета Саутгейта. Як не дивно, але за виконанням та стилем на цьому Євро набагато більше мені та й більшості фанатів імпонує саме Швейцарія, однак мені здається, що їм не вистачить сил, щоб на такій стадії витримати тиск англійців, які змушені будуть щось міняти у своїй грі. 1:0 перемога Англії

Нідерланди — Туреччина, 3:2

Матч Туреччини та Нідерландів має бути дуже запальним і сподіваюся багатим на голи. Турки вже здивували, героїчно пройшовши Австрію, однак тут має виграти фаворит. Нідерланди 3:2

Микола Дендак

Англія — Швейцарія, 1:0.

Перемагають найсильніші. Як би мені не хотілося, щоб Англія вилетіла, як би мене не бісив футбол, у який грає команда Саутгейта, проте це приносить результат. А тому мінімальна перемога за ними.

Нідерланди — Туреччина, 1:1, у додатковий час Нідерланди.

Дві найменш очікувані команди у чвертьфіналі, серед тих, хто взагалі туди вийшов. Туреччина гарно зіграла проти Австрії, а Нідерланди взагалі розгромили Румунію. Тому вважаю, що гра буде яскравою, але нічийною. І все вирішиться у додатковий час.

Ігор Чернявський

Англія — Швейцарія, 2:0

Напевно, вся нейтральна аудиторія вболіватиме за Швейцарію – аби проти Англії. Це просякнуто відразою до оборонного футболу Саутґейта, і це можна зрозуміти. Але ж фанати – романтики, а у футбол частіше виграють прагматики. Саме тому я вважаю, що "Три леви" впораються з "хрестоносцями" – впевнені 2:0 на користь Беллінґема та компанії.

Нідерланди — Туреччина, 0:1

Туреччина вже стрибнула вище голови, вибивши Австрію, але, як відомо, апетит приходить під час їжі, тому команда Вінченцо Монтелли буде прагнути півфіналу. Звісно, на думку букмекерів та багатьох експертів, Нідерланди – фаворити, але якщо чемпіонат Європи подарує сюрприз, то це станеться в цьому протистоянні. Навіть без Демірала, котрий пропустить гру через власну безрозсудність, турки здатні на сенсацію. Прогнозую, що під кінець другого тайму "місячні зірки" заб'ють гол, який і вирішить долю протистояння.

Влад Уткін

Англія — Швейцарія, 1:1, прохід Швейцарії

Впевнена та організована гра «хрестоносців» у матчі проти Італії наштовхує на думку, що саме вони покажуть більш змістовний футбол. Англія під керівництвом Саутгейта не викликає жодних позитивних емоцій, але все-таки індивідуальна якість когось із лідерів дозволить «трьом левам» уникнути поразки та перевести гру у серію пенальті. Думаю, що Зоммер повторить успіх минулого Євро, коли швейцарці були сильнішими за французів у футбольній лотереї.

Нідерланди — Туреччина, 2:0

На мою думку, турки сказали своє останнє слово на Євро у матчі з австрійцями. Нідерланди є командою зовсім іншого рівня, з якою не вистачить оверперформансу воротаря Гюнока або яскравих спалахів молодого Гюлера. Здається, що підопічні Кумана тільки набирають хід та мають усі шанси потрапити у фінал Євро. Думаю, що доволі неорганізована Туреччина не зможе зупинити запал нідерландців.

Максим Салівон

Англія — Швейцарія, 1:1

Протистояння "трьох левів" та "наті" — потенційно сенсаційне. Ні, Швейцарія візьме гору не обов'язково, але буде щонайменше близькою до успіху. На цьому Євро Англії дається важко все. Гарет Саутгейт у позамежну прагматику та нудьгу відверто загрався. І якщо за підсумками 90 хвилин на полі буде нічия, для британців це буде не найгірший результат.

Нідерланди — Туреччина, 3:1

Команда Рональда Кумана радує шанувальників переконливою грою в атаці. Три голи у ворота Румунії — відображення чудової взаємодіх гравців передньої лінії та й узагалі впевненості "ораньє" в собі. З цього погляду Нідерландам із суперником у 1/4 пощастило. Туреччина в обороні якраз успішна не вельми, а опоненту в цілому поступається у всіх лініях. Очікую "веселу" гру, можливо, навіть "перестрілку", але зупинюся на варіанті з перевагою фаворита у два голи.