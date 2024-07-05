Збірна Нідерландів — збірна Туреччини: анонс чвертьфінального матчу Євро-2024

6 липня збірна Нідерландів зіграє проти національної команди Туреччини у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2024 з футболу. Матч відбудеться на "Олімпійському" стадіоні у німецькому Берліні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів

"Помаранчеві" розпочали виступ на груповому етапі з перемоги над Польщею (2:1), після чого зіграли внічию з чинними віцечемпіонами світу — французами (0:0). Чотирьох очок після двох турів було цілком достатньо для виходу в плейоф, тому поразка від Австрії (2:3) в завершальному турі не мала принципового значення.

Далі команда Рональда Кумана, посівши третє місце у своєму квартеті, протистояла збірній Румунії, яка сенсаційно виграла групу з Бельгією, Словаччиною та Україною. Румуни не змогли нічого протиставити чемпіону Європи 1988 року (0:3) та завершили виступ на турнірі, а Нідерланди продовжують боротьбу за титул найсильнішої збірної континенту.

Збірна Туреччини

Після 2008 року, коли турки дійшли до півфіналу Євро, ставши бронзовими призерами, їм тричі поспіль не вдавалося вийти дійти до стадії матчів на вибування. Та й цього року це було не таким вже й простим завданням. На груповому раунді "місячні зірки" розпочали з перемоги над Грузією (3:1), після чого розгромно поступилися Португалії (0:3).

У третьому турі Туреччину для виходу в 1/8 фіналу з другого місця цілком влаштовувала нічия з Чехією, проте їй вдалося вирвати три очки, двічі вразивши ворота суперника, який зміг відповісти лише одним голом. А перед чвертьфіналом турки завдяки дублю Демірала залишили за бортом турніру вищезгаданих австрійців.

Історія зустрічей

Збірні Нідерландів та Туреччини провели 14 поєдинків, у яких по 4 рази були зафіксовані нічия та перемога турків, а 6 разів сильнішою виявилися нідерландці. У березні 2021-го Туреччина перемогла у Стамбулі Нідерланди з рахунком 4:2 завдяки хет-трику Бурака Їлмаза та голу Хакана Чалханоглу. У "помаранчевих" м'ячі забили Даві Классен та Люк де Йонг.

У вересні того ж року Нідерланди в Амстердамі взяли переконливий реванш 6:1. Три м'ячі у господарів забив Мемфіс Депай, по разу відзначилися Классен, Гус Тіл та Доніелл Мален. Гол престижу у Туреччини в компенсований час забив Дженгіз Юндер.

Список викликаних футболістів

Нідерланди

Воротарі: Барт Вербрюгген (Брайтон), Джастін Бейло (Феєнорд), Марк Флеккен (Брентфорд).

Захисники: Лютсарел Гертрейда (Феєнорд), Маттейс де Лігт (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Натан Аке (Манчестер Сіті), Стефан де Врей (Інтер), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Дейлі Блінд (Жирона), Дензел Думфріс (Інтер Мілан).

Півзахисники: Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Джорджиньо Вейналдум (Аль-Іттіфак), Тіджані Рейндерс (Мілан), Джої Верман, Єрді Схаутен, (обидва — ПСВ), Тен Копмейнерс (Аталанта), Френкі де Йонг (Барселона), Раян Гравенберх (Ліверпуль).

Нападники: Ваут Веггорст (Гоффенгайм / Бернлі), Мемфіс Депай (Атлетіко), Коді Гакпо (Ліверпуль), Доніелл Мален (Боруссія Д), Браян Броббі, Стівен Бергвейн (обидва — Аякс).

Збірна Нідерландів Getty Images

Туреччина

Воротарі: Алтай Баїндир (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угурджан Чакир (Трабзонспор).

Захисники: Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Зекі Челік (Рома), Абдюлькерім Бардакджи (Галатасарай), Ахметджан Каплан (Аякс), Меріх Демірал (Аль-Ахлі), Самет Акайдин (Панатінаїкос), Ферді Кадіоглу (Фенербахче).

Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Бенфіка), Саліх Озджан (Боруссія Д).

Нападники: Ірфан Кахведжі (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестер), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал), Бариш Йилмаз (Галатасарай), Бертуг Йилдирим (Ренн), Дженк Тосун (Бешикташ), Семіх Киличсой (Бешикташ), Юсуф Язиджи (Лілль).

Збірна Туреччини Getty Images

Орієнтовні склади

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, Ван Дейк, Де Врей, Аке — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Мален, Депай, Гакпо.

Туреччина: Гюнок — Мюльдюр, Акайдин, Бардакджі, Кадіоглу — Озкан, Айхан — Їлмаз, Чалханоглу, Їлдиз — Гюлер.

Цифри й факти

Це перша особиста зустріч команд у плейоф турнірів.

Востаннє команди перетиналися у кваліфікації чемпіонату світу 2022, кожна зі сторін здобула домашню перемогу.

Серед 14 особистих зустрічей було 10 офіційних та 4 товариські.

Одразу три матчі завершились без забитих м'ячів — 0:0.

Нідерланди жодного разу не програвали в основний час на чемпіонатах Європи, проте двічі справа доходила до серії пенальті.

Капітан збірної Туреччини Хакан Чалханоглу та нідерландці Стефан де Врей та Дензел Думфріс виграли Серію А 2023/24 у складі Інтера.

Нідерланди 11-й раз грають у фінальній стадії Євро. Найкращого результату вони досягли у 1988 році, коли вибороли золото, перемігши у фіналі збірну СРСР (2:0).

"Помаранчеві" пропустили лише один із 10 останніх чемпіонатів Європи. На Євро-2016 команда не відібралася.

Нідерланди можуть вийти до півфіналу Євро вшосте і перший раз з 2004 року.

Перемога 2:1 над Австрією в 1/8 фіналу стала для збірної Туреччини першою в плей-офф Євро, здобутою не в серії пенальті.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Нідерландів — 1,64;

Нічия — 4,20;

Перемога Туреччини — 6,00.

Прогноз Чемпіона

Нічия в основний час — 1:1.