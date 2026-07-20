Помер дворазовий володар "Золотого м'яча" Кевін Кіган

Дворазовий володар "Золотого м'яча" Кевін Кіган помер у віці 75 років.

Про це повідомляє The Telegraph.

У січні колишньому нападнику Ліверпуля та збірній Англії діагностували рак.

Кіган — єдиний англієць, який двічі ставав володарем "Золотого м'яча" (1978, 1979). Як гравець Ліверпуля він тричі вигравав чемпіонат Англії, перемагав у Кубку Англії, Суперкубку країни (двічі), Кубку УЄФА (двічі) та Кубку європейських чемпіонів.

У складі німецького Гамбурга нападник вигравав чемпіонат та Кубок Німеччини. У складі збірної Англії він провів 63 матчі та забив 21 гол.

Як тренер Кіган працював з Ньюкаслом, Фулхемом та Манчестер Сіті" У період із 1999 по 2000 рік він очолював збірну Англії.

Нагадаємо, у липні також помер тренер Освальдо Баньолі, який створив одну з найгучніших сенсацій в історії Серії А.