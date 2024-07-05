Нідерланди — Туреччина: онлайн-трансляція

Збірна Нідерландів зустрінеться з Туреччиною у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок відбудеться у суботу, 6 липня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.

Нагадаємо, на думку бейтингового оператора Favbet, Нідерланди входять до п'ятірки головних претендентів на виграш континентальної першості.

В інших чвертьфіналах зіграють: Португалія — Франція, Англія — Швейцарія та Нідерланди — Туреччина. Розклад матчів — ТУТ.

Також ми розповідали про прогноз штучного інтелекту на матчі 1/4 фіналу континентальної першості.