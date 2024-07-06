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Євро-2024 стало найгіршим міжнародним турніром для Роналду

Микола Дендак — 6 липня, 08:30
Євро-2024 стало найгіршим міжнародним турніром для Роналду

Легендарний футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду завершив Євро-2024 без забитих м'ячів.

Це перший престижний міжнародний турнір, на якому він не зміг відзначитися. До цього португалець забивав на 5 ЧЄ та 5 ЧС відповідно.

Нагадаємо, Португалія у серії післяматчевих пенальті поступилася Франції та вилетіла з чемпіонату Європи.

Після матчу наш сайт зібрав найцікавіші факти, пов'язані з цим поєдинком та історичні серії, які він або перервав, або продовжив.

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