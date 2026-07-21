Зірка збірної Англії оцінив свої шанси зіграти на ЧС-2030

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн розповів, чи став чемпіонат світу-2026 останнім у його кар'єрі.

Його слова наводить Sky Sports.

32-річний футболіст відзначив, що сезон-2025/26 став для нього найкращим у кар'єрі та не став категорично відповідати щодо свого можливого виступу на світовій першості у 2030 році.

"Я щойно провів свій найкращий сезон у кар'єрі, і мені майже 33. Зараз неможливо сказати, напевно, 4 роки – це довгий термін. Грати за збірну Англії – це моє найбільше прагнення і те, чим я пишаюся найбільше. Поживемо – побачимо. Доки я виступаю так, як виступаю, я представлятиму Англію. Я рухатимуся крок за кроком і не заглядатиму надто далеко вперед. За кілька тижнів ми знову починаємо з Баварією, а потім буде наступний табір збірної Англії, і від цього ми відштовхуватимемося", – заявив Кейн.

За спиною форварда мюнхенської Баварії вже 121 матч за національну команду (85 м'ячів та 20 асистів). ЧС-2026 Кейн завершив із 6 голами, ставши одним із найкращих бомбардирів збірної на турнірі. Гаррі випередив лише Джуд Беллінгем, у якого на один результативний удар більше.

Нагадаємо, що команда Томаса Тухеля стала третьою на Мундіалю, перегравши у бронзовому фіналі Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Кейн готовий розглянути пропозицію щодо продовження кар'єри у Саудівській Аравії.