Євро-2024. Іспанія — Німеччина, Португалія — Франція: прогноз редакції Чемпіона на матчі 1/4 фіналу

Сьогодні, 5 липня, на Євро-2024 відбудуться перші два чвертьфінальні матчі. Матчі, які без сумніву стали б окрасою будь-якого великого турніру: Іспанія — Німеччина, Португалія — Франція.

Журналісти нашого видання спробували зробити власні прогнози на ці матчі. Звісно думки розділилися, однак невеличку перевагу віддається Іспанії та Португалії. Причому більшість респондентів вважають, що Португалія та Франція не зможуть визначити переможця в основний час.

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстові трансляції обох суперматчів — ТУТ і ТУТ.

Андрій Твердохліб

Іспанія – Німеччина, 2:1

Історично мені куди симпатичніша збірна Німеччини, однак важко мене назвати їхнім уболівальником. Матчу очікую з величезним інтересом. З одного боку – Німеччина ніколи не покидала Євро на чвертьфінальній стадії, до того ж господарі чемпіонатів Європи завжди доходять мінімум до півфіналу. З іншого – Іспанія демонструє найкращий футбол на турнірі. І якщо на попередніх великих турнірах іспанцям не вистачало солідності, дорослості, то зараз із цим все добре. Німеччина ж на груповій стадії не переконала – після розгрому шотландців, були досить важкі матчі.

Не відкрию Америки, якщо скажу, що долю матчу вирішать мікроепізоди.

Мій прогноз – 2:1 на користь Іспанії.

Португалія – Франція, 2:2, прохід Португалії

Франція ніби й фаворит, але збірна Португалії у попередніх матчах сподобалась. Сині провалилися на минулому Євро, тому вочевидь хочуть реабілітуватися. Проте не проти підійняти й чемпіонський Кубок Кріштіану Роналду, для якого це Євро, напевне, стане останнім великим турніром. Не слід забувати, що у фіналі Євро-2016 Португалія виграла саме у Франції, зігравши у непритаманний для себе футбол.

Мій прогноз – вихід у півфінал Португалії, не виключаю, що не в основний час. Основний час – 2:2.

Влад Уткін

Іспанія – Німеччина, 1:0

На мою думку, цей поєдинок справедливо вважається прихованим фіналом. Іспанці та німці виглядають командами без слабких ланок. Мені здається у такому матчі, на перший погляд, вийдуть форварди, які повинні будуть реалізувати моменти, яких, думаю, буде небагато. У цьому контексті гра Кая Гаверца викликає в мене великі питання. Тому, поставлю на мінімальну перемогу Іспанії.

Франція – Португалія, 0:0 (прохід Португалії по пенальті)

Вважаю, що це той випадок, коли гучна афіша не виправдає своїх очікувань. В мене немає передумов, які б казали, що команда Дешама, яка тільки відзначалась внаслідок автоголів та пенальті, покаже якісний футбол. Думаю, що мінімальна перевага у грі буде за португальцями, але перемогу знову принесе Кошта у серії пенальті.

Станіслав Лисак

Іспанія – Німеччина, 2:3

Іспанія та Німеччина — за більшістю показників найкращі команди на цьому Євро і якби не сітка, то ми могли б побачити обох у фіналі континентальної першості. На мою думку, рідні стіни мають допомогти "бундестім". Мінімальна перемога німців з рахунком 3:2.

Португалія – Франція, 0:1

Португалія та Франція не показують на цьому Євро тієї гри, яку очікують побачити уболівальники. Низька результативність лідерів не те що дивує, а радше вражає. Очікую перший гол з гри від Мбаппе та мінімальну перемогу зі збірної Франції — 1:0.

Олександр Булава

Іспанія – Німеччина, 1:0

Вважаю, що на нас очікує рівний матч. «Червона фурія» стала єдиною командою на Євро, яка змогла виграти всі свої матчі та пропустила лише один м’яч - в плейоф проти Грузії.

В той час як матчі команди Німеччини не виглядали такими переконливими. Уже починаючи з другого туру "Бундестім" натрапив на труднощі, це і важкий матч проти Угорщини, який міг завершитися внічию, так і зустріч проти Швейцарії. В 1/8 фіналу німцям також було важко у поєдинку з Данією.

Очікую обережний матч від обох команд, які можуть відкритися після першого пропущеного гола.

Прогноз – мінімальна перемога Іспанії 1:0.

Португалія – Франція, 3:2

Збірна Португалії доволі переконливо розпочала турнір з перемог над Чехією та Туреччиною. Надалі була поразка від Грузії, яка вже не мала турнірного значення для них, а в 1/8 фіналу португальці з труднощами пройшли Словаччину.

Французи також не відзначаються переконливою грою. Після перемоги над Австрією в 1 турі команда Дешама зіграла двічі внічию проти Нідерландів та Польщі, а в 1/8 фіналу мінімально здолали Бельгію.

Щодо лідерів команд Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе, то обидва ще не показали своїх можливостей на турнірі. Тому очікую від них голів з гри.

Прогноз - перемога Португалії 3:2.

Денис Шаховець

Іспанія – Німеччина, 1:1

Португалія – Франція, 1:1

Два матчі, гідні фіналу, чекають на нас у п'ятницю на чемпіонаті Європи 2024. Кожна з цих чотирьох збірних є претендентом на перемогу в турнірі.

Ризикну припустити, що в обох випадках справа дійде до додаткового часу. Якщо ж переможців визначать серії пенальті, німці та португальці на папері матимуть перевагу завдяки Мануелю Ноєру та Діогу Кошті відповідно.

Максим Розенко

Іспанія — Німеччина, 1:2

На мою думку, це дві найкращі команди цього турніру. Прогнозувати результат матчу між ними дуже важко, але поставлю на господарів Євро.

Франція — Португалія, 2:1 в додатковий час

Особисто мене ці команди не вразили під час турніру. Але все ж таки віддам перевагу Франції, бо бачу у неї більший потенціал для підсилення гри в матчах плей-оф. Португальці, які обіграли Словенію в серії післяматчевий пенальті на попередній стадії, витратили набагато більше сил, ніж французи.

Андрій Яросименко

Іспанія — Німеччина, 1:2

Тут буде важко, адже в парі зійшлись дві найсильніших (на мою думку) команди.

Тому не здивуюсь, якщо доля матчу вирішиться на серії пенальті.

Але мої очікування на рахунок 2:1 на користь Німеччини.

Франція — Португалія, 1:0

Обидві команди не показали на цьому Євро крутої та запеклої боротьби, але особисто для мене, Франція виглядає сильнішою в цій грі.

Тож мій прогноз на 1:0 перемогу Франції

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Ігор Чернявський

Іспанія — Німеччина, 0:2

Уперше за кілька років і німці, й іспанці являють собою реальну силу, а не бліді тіні тих команд, які домінували в першій половині 2010-х. І навіть шкода, що "Бундестім" та "Фурія роха" зустрічаються не у фіналі або хоча б у фіналі...

Іспанія залишається єдиною командою цього Євро, яка виграла всі 4 матчі на турнірі. Мабуть, багато кого, така дивовижна серія наштовхує поставити на команду Де Ла Фуенте, а от я налаштований скептично. На мою думку, Юліан Нагельсманн підбере ключі до цієї Іспанії й виведе Німеччину в півфінал домашнього чемпіонату Європи – 2:0.

Португалія – Франція, 1:0

Ввивіска не менш апетитна, ніж двобій Іспанії та Німеччини. Але тут навіть цікавіше – все протистояння будується навколо двох мегазірок, які символізують різні епохи футболу. Думаю, ви без проблем здогадалися, про кого мова.

Цікаво, що ні Мбаппе, ні Роналду поки не можуть похизуватися результативністю на цьому Євро. Француз забив лише з пенальті й лише Польщі, а Роналду досі залишається без голів. Його попередній матч став квінтесенцією егоїзму, але все ж завершився хепі-ендом – завдяки неймовірному Діогу Кошті.

Страшно уявити, наскільки зарядженим та мотивованим вийде Кріштану на матч з Францією, щоб позатикати роти гейтерам, які глузували з плашки Misstiano Penaldo. Саме на це і йде мій розрахунок: вважаю, що завтрашній поєдинок стане ще однією лебединою піснею GOAT і саме його м'яч подарує Португалії путівку у півфінал.

Микола Дендак

Іспанія – Німеччина, 3:2

Просто дуже сильне бажання, щоб "фурія роха" нарешті позбулася прокляття матчів проти господарів турніру. До цього вони ніколи не перемагали. Але все буває вперше. Взагалі сумно, що такий матч буде не у фіналі, але вже як є. Вірю в Іспанію!

Франція – Португалія, 1:1, по пенальті Франція

Ще одна вивіска гідна фіналу, але гра обох команд на цьому Євро виглядає більше як муки, ніж як гра фаворитів. Не вірю, що команди виявлять переможця в основний час, і не вірю, що Португалія вдруге переможе у серії післяматчевих пенальті.

Максим Салівон

Іспанія — Німеччина, 2:1

Команда Луїса де ла Фуенте лишається найсильнішою збірною Євро за грою. Іспанія впевнено долає кожен бар'єр, який перед нею постає, виглядає міцним монолітом, а головне — складається враження, що ще не вмикала п'яту швидкість. Такої характеристики господарям турніру не даси. Німеччина не була переконливою з Данією, ледь не спіткнулася об Швейцарію. Вважаю, Юліан Нагельсманн не створив команду, яка здатна пройти настільки грізного опонента, а різкого прогресу від "манншафт" очікувати не варто.

Франція — Португалія, 0:1

Зустріч фіналістів Євро-2016 може вийти такою ж, як... саме той фінал. І тоді, й зараз "ле бльо" є лідерами котирувань. Але такої "мертвої" Франції, як нинішня команда Дідьє Дешама, пригадати важко. Один гол власними ногами на турнірі, та й той — забитий із пенальті — це що?.. Не думаю, що раптом прокинеться Кіліан Мбаппе, і "галльські півні" розправлять крила. Португалія сильніша за показниками командної гри, і цей досить ефективний механізм не псує навіть відверта сірість одного з двох колишніх королів світового футболу.