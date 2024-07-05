Англія — Швейцарія: онлайн-трансляція

Збірна Англія зустрінеться зі Швейцарією у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок відбудеться у суботу, 6 липня, на "Дюссельддорф Арені". Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію в цій новині починаючи з 18:30.

Нагадаємо, на думку бейтингового оператора Favbet, англійці мають найвищі шанси на виграш Євро.

В інших чвертьфіналах зіграють: Португалія — Франція, Іспанія — Німеччина та Нідерланди — Туреччина. Розклад матчів — ТУТ.

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