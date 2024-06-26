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Ярмоленко — про рекорд Шевченка: Ярмоленко і так залишиться в історії

Станіслав Лисак — 26 червня, 12:00
Ярмоленко — про рекорд Шевченка: Ярмоленко і так залишиться в історії

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко вважає, що йому не потрібно бити рекорд Андрія Шевченка за голами за національну команду, щоб потрапити в історію.

Про це гравець Динамо розповів напередодні вирішального матчу Євро-2024 проти Бельгії.

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"Мені так уже набридли люди, журналісти. Для мене важливий не рекорд, для мене приємно, що я знаходжусь на цьому Євро, приємно те, що я граю, віддаю всі сили за свою країну, ось це для мене класно. Ну рекорди, поб'ю я рекорд Андрія Миколайовича, ну що, попишите один день. Ярмоленко і так залишиться в історії.
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Історія вона є, нікуди не подінеться, є футболісти, які зіграли 100 матчів, 10 матчів — це вже історія, вони грали в національній команди. Для мене це найголовніше, бути частиною національної збірної. Голи? Ну це таке, сьогодні ти можеш забити, завтра не забити. Вийде побити рекорд — класно, не вийде — нічого страшного, значить Андрій Миколайович заслуговує бути першим", — розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

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