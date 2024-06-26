Перевірка готовності Реброва мінятися. Головні інтриги перед матчем Україна — Бельгія

Збірна України проведе матч третього туру чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде колектив Бельгії. Щоб вийти у наступний раунд змагання, не залежачи від результатів інших матчів, "синьо-жовтим" потрібна лише перемога. Розставляємо головні акценти перед черговою вирішальною битвою.

5 захисників — забутий експеримент чи реальність?

Перед початком турніру за підсумками матчу з Німеччиною ми говорили про "репетицію" гри в обороні з наступною провідною збірною, яка буде протистояти Україні вже на Євро. У сутичці з "манншафт" команда Реброва виглядала в обороні на тверду "4", хоча й уберегла ворота "сухими" радше через невезіння суперника, ніж через власну підвищену ефективність біля своїх володінь.

У контексті протистояння уже з Бельгією важливіше інше. З тою ж Німеччиною "синьо-жовті" продемонстрували здатність класно виходити з оборони в атаку — на наших очах відбувався "ефект стиснутої пружини". Враховуючи перевагу суперника в індивідуальній майстерності та бажання Бельгії взяти першу сходинку в групі й остаточно довести, що поразка словакам — випадковість, варіант із 5 беками з перших хвилин виглядає дійсно "робочим". Навіть із урахуванням необхідності для України йти вперед та забивати, незважаючи ні на що.

Календар за Україну: як "синьо-жовті" використають "зайвий" день?

Ще до старту континентальної першості на користь України перед завершальним туром групового раунду говорив потужний чинник. Мова про можливість мати на 24 години більше на відновлення та підготовку до гри з Бельгією, адже "червоні дияволи" свій матч 2 туру провели 22-го, а не 21-го числа.

У порівнянні з першим туром у грі зі Словаччиною Доменіко Тедеско зробив 4 зміни. Дебаст, Карраско, Мангала та Троссар можуть вийти з першим свистком і в грі з Україною. Проте, враховуючи, що за середнім віком Бельгія старша Україну на 0,6 роки, а у грі Тедеско воліє регулярно використовувати 3-4 гравців за 30, це дійсно може мати вагомий вплив на перебіг подій на полі.

Як стримати натиск суперника зі стартового свистка та заграти з перших хвилин?

Головною вадою футболу за Ребровим у нинішній збірній залишається невміння "вмикатися" з перших хвилин. Футболістам української дружини немов потрібно відчути на собі усі труднощі відставання спочатку за грою, а зрештою — й за рахунком, а потім героїчно такі наслідки виправляти. Зі Словаччиною — вийшло, з Румунією — …

Стверджувати, у якій площині знаходиться така проблема команди, не перебуваючи всередині колективу — неможливо. Якщо це питання психології та налаштування на ігри — рецепт "зцілення" один, якщо мова про фактори фізичного характеру — зовсім інший. Якщо до такого стану справ призводять дії окремих футболістів, через що рветься загальна нитка командної гри — третій. Та що б там не було, тренерському штабу з витоками чиннику, який цій команді прогресувати та досягати більшого постійно заважає, розібратися мусить.

"Динамівець" чи "гірник" у центрі поля — кому надасть перевагу тренерський штаб?

За високої вірогідності виходу на поле трьох центральних захисників один з так само трьох центральних уже хавбеків муситиме починати гру з лави запасних. І тут постає важливе кадрове питання: кому довіриться керманич головної команди країни?

Враховуючи ситуацію, яка склалася в перших двох турах, найменше шансів на появу в грі з перших хвилин у Олександра Зінченка. Незважаючи на результативну дію в матчі зі Словаччиною, футболіст Арсенала все ще не вражає ні на звичній по грі в збірній позиції півзахисника, ні, тим паче, на місці лівого захисника, звідки він у центрі поля опиняється теж частенько. Тому вибір Ребров, вочевидь, буде робити між Георгієм Судаковим та Миколою Шапаренком. Другий забив та віддав гольову в другому турі, проте більшою вірогідність його появи є не через це. За необхідності діяти значну кількість часу в обороні, відбираючи м'ячі, та за першої ліпшої нагоди розганяти свої атаки, півзахисник Динамо виглядає опцією більш підходящою. Втім, за будь-яких обставин Судаков — явно серед перших "козирів" Реброва на важливому плацдармі.