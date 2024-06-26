Яремчук: Вже пізно щось з'ясовувати, ми вилетіли
Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук вважає, що пізно з'ясовувати причини вильоту національної команди з Євро-2024.
Слова Яремчука передає Суспільне Спорт.
"Зараз пізно все щось з'ясовувати, ми вже вилетіли. Важко дійсно зараз говорити. Сьогодні ми відіграли хороший матч проти хорошої команди, показали декілька хороших моментів у першому таймі. Дякую команді, дякую тренерському штабу, що порадували вболівальників на декілька днів", — сказав Яремчук.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.