Саньоль пояснив поразку збірної Грузії від Туреччини

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль вважає, що його команді не вистачило досвіду в матчі проти Туреччини на старті Євро-2024.

Цитує наставника УЄФА.

"Програвати завжди неприємно, але я думаю, що моя команда може пишатися своєю грою та тим, як ми представляємо свою країну. Думаю, ми не поступилися супернику за кількістю створених моментів.

Нам не вистачило трохи таланту, трохи досвіду. Але ми обов'язково станемо досвідченішими завдяки участі в подібних турнірах. Чим частіше ми гратимемо в таких матчах, тим кращими ми будемо.

Цей Євро є результатом великої роботи в Грузії, яка залучала молодь протягом останнього десятиліття, і цей турнір є винагородою за ці інвестиції", — сказав Саньоль.