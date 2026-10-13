Протягом терміну дії контракту я залишатимуся відданим Шахтарю: Туран – про чутки щодо збірної Туреччини

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран заявив, що планує працювати у донецькому клубі до завершення контракту, коментуючи чутки про можливість його призначення на посаду наставника збірної Туреччини.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"Раніше, коли мені робили пропозиції, я ніколи не відчував нічого подібного. Це пропозиції, про які можна лише мріяти. Але іноді мрії краще за саму людину знають, коли настає правильний час.

Тому протягом усього терміну дії мого контракту я залишатимуся безмежно відданим пану Ахметову, Палкіну, Дарійо, мріям Шахтаря і передусім футболістам, яким я дав слово. Сподіваюся, тепер моя позиція зрозуміла".

Також наставник додав, що свою країну можна представляти по-різному. Найбільше його засмучує факт, що його вмовляють, хоч він є громадянином Туреччини.

"Тому я й кажу про це, щоб моя позиція була зрозумілою. Я дуже люблю свою країну та свій прапор, але представляти країну можна по-різному. Я можу робити це в інших місцях.

І одне з того, що найбільше засмучує мене в усій цій ситуації, це відчуття, ніби мене намагаються переконати. Мене це справді турбує. Я громадянин Туреччини, громадянин нашої республіки, і не повинно бути так, ніби мене потрібно в чомусь переконувати".

Нагадаємо, що напередодні турецька збірна звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера національної команди.

Після цього було багато чуток про ймовірний прихід Турана, у якого контракт із "гірниками" до кінця сезону-2026/27. Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Арда сяде у тренерське крісло "місячних зірок", але майже одразу видалив цю публікацію.

Додамо, що цієї середи, 14 жовтня, Шахтар протистоятиме грецькому АЕКу у межах 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гра стартує о 22:00 за київським часом.