Туреччина в яскравому матчі здолала Грузію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Туреччини переграла Грузію у першому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 1 тур, 18 червня

Туреччина — Грузія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Мюлдюр, 1:1 - 32 Мікаутадзе, 2:1 - 65 Гюлер, 3:1 - 90+7 Актюркоглу

Туреччина: Гюнок, Бардакджи, Акайдин, Мюльдюр (Челік 85), Кадиоглу, Айхан(Демірал 79), Чалханоглу (Озджан 90+2), Кекчю, Гюлер (Язиджи 79), Йилдиз (Актюркоглу 85), Йилмаз

Грузія: Мамардашвілі, Двалі, Кашія, Кверквелія (Зівзівадзе 85), Какабадзе, Цітаїшвілі (Лочошвілі 74), Кочорашвілі, Меквабішвілі (Алтунашвілі 89), Чакветадзе (Давiташвiлi 73), Кварацхелія, Мікаутадзе

Попередження: 35 Бардакджи, 89 Чалханоглу — 55 Квірквелія

Наступний матч Туреччина зіграє 22 червня проти Португалії. В цей же день команда Грузії зустрінеться з Чехією.

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.