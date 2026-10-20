Збірна Туреччини отримала нового головного тренера
Серген Ялчин
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Турецька футбольна федерація призначила Сергена Ялчина новим головним тренером національної збірної.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Контракт із 53-річним фахівцем та його штабом розрахований на чотири роки.
Ялчин змінив на посаді Вінченцо Монтеллу, який залишив збірну на початку жовтня.
До роботи зі збірною Ялчин тренував клуби, зокрема Бешикташ. У сезоні-2020/21 він привів стамбульську команду до перемоги в чемпіонаті та Кубку Туреччини.
Раніше серед кандидатів на цю роботу називали й головного тренера Шахтаря Арду Турана, тож призначення Ялчина означає, що турецький фахівець продовжить працювати з донецьким клубом.