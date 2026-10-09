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Скіра повідомив, що Туран очолить збірну Туреччини, однак згодом видалив пост

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 21:24
Скіра повідомив, що Туран очолить збірну Туреччини, однак згодом видалив пост
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк

Наставник донецького Шахтаря Арда Туран стане новим головним тренером збірної Туреччини.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Оновлено: Скіра видалив пост у Х (Твіттер) із новиною про призначення Турана на посаду головного тренера збірної Туреччини.

Раніше з посади збірної Туреччини було звільнено Вінченцо Монтеллу. Скіра стверджує, що його замінить саме Туран.

Контракт 39-річного турецького фахівця з Шахтарем діє до літа 2027 року. Позиція Шахтаря щодо можливого працевлаштування тренера в збірній Туреччини наразі не відома.

Туран очолює Шахтар з літа 2025 року. До цього протягом двох років працював із Еюпспором. В якості гравця в період з 2006 до 2017 року провів 100 матчів і забив 17 голів за збірну Туреччини.

Нагадаємо, турки в 4 стартових матчах Ліги націй-2026/27 не набрали жодного очка.

Збірна Туреччини з футболу Шахтар Донецьк Арда Туран

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