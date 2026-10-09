Скіра повідомив, що Туран очолить збірну Туреччини, однак згодом видалив пост

Наставник донецького Шахтаря Арда Туран стане новим головним тренером збірної Туреччини.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Оновлено: Скіра видалив пост у Х (Твіттер) із новиною про призначення Турана на посаду головного тренера збірної Туреччини.

Раніше з посади збірної Туреччини було звільнено Вінченцо Монтеллу. Скіра стверджує, що його замінить саме Туран.

Контракт 39-річного турецького фахівця з Шахтарем діє до літа 2027 року. Позиція Шахтаря щодо можливого працевлаштування тренера в збірній Туреччини наразі не відома.

Туран очолює Шахтар з літа 2025 року. До цього протягом двох років працював із Еюпспором. В якості гравця в період з 2006 до 2017 року провів 100 матчів і забив 17 голів за збірну Туреччини.

Нагадаємо, турки в 4 стартових матчах Ліги націй-2026/27 не набрали жодного очка.