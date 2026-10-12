Ексгравець збірної Туреччини пояснив, чому Туран не підходить на посаду тренера команди

Колишній футболіст збірної Туреччини Ніхат Кахведжі розповів, що Арда Туран, який наразі очолює донецький Шахтар, не підходить на посаду головного тренера "місячних зірок".

Його цитує Sözcü.

"Моя особиста думка є наступною – очолити збірну має Фатіх Текке. Чому? Тому що, коли він обирає склад, він завжди надає чітку відповідь. Коли ж його команда програє, він одразу говорить про футбол і каже: "Ми хотіли це зробити, але не змогли". Він намагається бути максимально справедливим. Окрім того, я б хотів, щоб він прийшов до національної збірної як нове обличчя. Що стосується Арди Турана та Окана Бурука, то вони продовжують обіймати посади у своїх клубах, тому вони не підходять для цієї ролі", – сказав ексфорвард Бешикташа.

Нагадаємо, що 9 жовтня 2026 року турецька збірна звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера національної команди.

Після цього було багато чуток про ймовірний прихід Турана, у якого контракт із "гірниками" до кінця сезону-2026/27. Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Арда прийде у тренерське крісло "місячних зірок", але майже одразу видалив цю публікацію.

Раніше працювати з турецькою командою відмовився Дідьє Дешам, який влітку покинув збірну Франції.