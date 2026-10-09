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Збірна Туреччини звільнила головного тренера

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 19:47
Збірна Туреччини звільнила головного тренера
Вінченцо Монтелла
Getty Images

Відомий італійський фахівець Вінченцо Монтелла звільнений з посади головного тренера збірної Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Туреччини.

Монтелла очолював збірну Туреччини з вересня 2023 року. 52-річний італійський фахівець вивів команду в чвертьфінал Євро-2024 та на перший за 24 роки чемпіонат світу.

Втім, на самому мундіалі-2026 Туреччина, попри високі очікування, виступила невдало, вилетівши вже на груповому етапі. Лігу націй-2026/27 команда розпочала з 4 поразок у 4 матчах, фактично втративши шанси на збереження прописки в Лізі А.

Хто очолить збірну Туреччини після відходу Монтелли – наразі не відомо. Раніше працювати з командою відмовився Дідьє Дешам, який влітку покинув збірну Франції.

Монтелла Збірна Туреччини з футболу

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