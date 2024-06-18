19-річний Гюлер став найкращим гравцем матчу Туреччина — Грузія на Євро-2024

Півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти Грузії (3:1).

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Хавбек Реала відіграв 79 хвилин, відзначився неймовірним голом, який вивів турків уперед. Також Гюлер віддав 4 ключові передачі та створив один великий шанс для партнера по команді.

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.

Наступний матч Туреччина зіграє 22 червня проти Португалії. В цей же день команда Грузії зустрінеться з Чехією.