Балакін отримав призначення на матч Іспанії в 3 турі Євро-2024

Український арбітр Микола Балакін буде обслуговувати матч третього туру групового етапу Євро-2024 між збірними Іспанії та Албанії.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Балакін працюватиме четвертим суддею. Головний арбітр — Гленн Нюберг, лайнсмени — Махбод Бейга та Андреас Седерквіст (всі представники Швеції).

Поєдинок відбудеться у понеділок, 24 червня. Нагадаємо, що Іспанія в першому колі розгромила Хорватію, Албанія поступилася Італії.

Напередодні відбулися поєдинки другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів, а іспанці перемогли Італію та забезпечили собі вихід у плей-оф з першого місця.