Українська бригада арбітрів розсудить матч ПСЖ у Лізі чемпіонів

У матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/2027 ПСЖ – Слован працюватимуть українські арбітри.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Головним рефері зустрічі буде Микола Балакін. Йому допомагатимуть в полі Олександр Беркут і Віктор Матяш.

Четвертий суддя – Дмитро Панчишин. За роботу системи VAR відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 9 вересня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У цій грі може відбутись своєрідне "синьо-жовте" дербі. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів виступає український захисник Ілля Забарний, а за Слован грають Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.