Українська бригада арбітрів розсудить матч ПСЖ у Лізі чемпіонів
Микола Балакін
УАФ
У матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/2027 ПСЖ – Слован працюватимуть українські арбітри.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Головним рефері зустрічі буде Микола Балакін. Йому допомагатимуть в полі Олександр Беркут і Віктор Матяш.
Четвертий суддя – Дмитро Панчишин. За роботу системи VAR відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.
Зазначимо, що поєдинок відбудеться 9 вересня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У цій грі може відбутись своєрідне "синьо-жовте" дербі. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів виступає український захисник Ілля Забарний, а за Слован грають Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.