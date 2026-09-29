Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги націй та Кубку Європи серед жінок

Українська бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на поєдинку Ліги націй-2026/27 у якому Данія прийме Португалію.

Про це повідомляє УЄФА.

Протистояння відбудеться 1 жовтня о 21:45 (за київським часом) у Копенгагені.

На бокових лініях поля Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя – Клим Заброда. У ролі асистента судді VAR виступить Віктор Копієвський.

У поточному сезоні-2026/27 Балакін вже розсудив 4 поєдинки – два в УПЛ та по одному у Лізі чемпіонів та у кваліфікації Ліги Європи. Сумарно в усіх іграх показав 11 жовтих карток, одну червону та не призначив жодного пенальті.

До цього ще ніколи не судив зустрічі Данії та Португалії.

Також українська бригада працюватиме на матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду турніру Русенборг (Норвегія) – Слован (Чехія), який відбудеться 30 вересня о 19:00. Перша зустріч закінчилася перемогою чеського клубу 3:1.

Головною арбітринею поєдинку буде Софія Причина, яка у цьому сезоні вже відсудила три гри – дві в УПЛ та одну у молодіжному чемпіонаті. У цих протистояннях показала 17 жовтих карток.

На лініях у матчах жіночого Кубку Європи їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Вдовіна. Обов'язки четвертої рефері виконуватиме Людмила Тельбух.

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