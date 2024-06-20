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Де ла Фуенте: Іспанія проти Італії — це Класико Європи

Микола Дендак — 20 червня, 12:51
Де ла Фуенте: Іспанія проти Італії — це Класико Європи

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає протистояння проти Італії Класиком європейського футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я думаю, що Іспанія проти Італії — це Класико Європи, у будь-якому змаганні, клубному чи національному. Ми так розуміємо цю гру. Італія — суперкоманда, чудовий суперник. Мені дуже подобається їхній тренер. У них стільки досвіду в цьому змаганні. Можливо, зараз вони трохи оновлюються. Але нам потрібно вигравати, і ми хочемо виграти.
Це матч, у якому ви не можете дозволити ні секунди розслаблення. Це не кліше сказати, що маленькі деталі виграють або програють такі великі змагання, як це. Це факт. Ці матчі настільки тонко збалансовані, що їх може перевернути найдрібніша деталь. Це 47 хвилин першого тайму і 98 хвилин загального часу матчу, чи що там буде, до чого ми повинні бути готові. Але в будь-якому випадку ми будемо зосереджені і готові боротися, щоб взяти перемогу", — сказав наставник.

Збірна Іспанії зустрінеться з Італією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу. Матч відбудеться в четвер, 20 червня, на стадіоні "Арена АуфШальке". Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Іспанія в першому колі розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією. Напередодні відбувся поєдинок другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів. Зазначимо, що в цій грі може визначитися перший учасник плей-оф від групи B.

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Луїс де ла Фуенте

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