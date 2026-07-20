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Тренер збірної Іспанії відреагував на ідею Кукурельї набити тату з його обличчям

Олександр Булава — 20 липня 2026, 10:45
Тренер збірної Іспанії відреагував на ідею Кукурельї набити тату з його обличчям
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте відреагував на обіцянку захисника Марка Кукурельї набити татуювання з його обличчям у випадку перемоги на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Marca.

Футболіст заявляв, що наб'є тату з портретом головного тренера Луїса де ла Фуенте, якщо "Фурія Роха" тріумфує на мундіалі. Після здобуття "золота" він сказав, що йому необхідно все обдумати.

"Якщо даєш обіцянку, то потрібно її виконувати. До того ж я не так вже й страшно виглядаю", – сказав де ла Фуенте.

Зазначимо, що у фіналі іспанці здолали Аргентину в додатковий час. Єдиний гол у матчі забив Ферран Торрес, якого визнали найкращим гравцем поєдинку.

Завдяки цьому результату Луїс де ла Фуенте переписав історію футболу. Він побив рекорд, який належав Вісенте дель Боске.

Сам Марк Кукурелья провів на цьому турнірі всі матчі без замін. Він записав собі в актив дві результативні передачі.

Збірна Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте Марк Кукурелья

Луїс де ла Фуенте

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