В Іспанії хочуть продовжити контракт із головним тренером після тріумфу на ЧС-2026

Луїс де ла Фуенте може продовжити свою тренерську кар'єру на чолі збірної Іспанії з футболу.

Про це повідомляє AS.

Президент Рафаель Лоусан має намір розпочати перемовини із 65-річним спеціалістом щодо продовження контракту, який спливає 31 липня 2028 року (до закінчення Євро-2028).

В іспанській федерації задоволені роботою наставника на чолі "Червоної Фурії", яку привів до перемог у Лізі націй (2022/23), чемпіонату Європи (2024) та чемпіонату світу (2026). Нагадаємо, що коуч працює зі збірною з літа 2021 року.

Очільник федерації вважає, що саме де ла Фуенте повинен готувати команду до наступного ЧС-2030. Лоусан хоче домовитись із досвідченим фахівцем про продовження угоди ще на два роки та переглянути фінансові умови відповідно до досягнень наставника.

Відзначимо, що чемпіонат світу-2030 приймуть Іспанія, Португалія та Марокко. Господарями матчів-відкриттів будуть Аргентина, Парагвай та Уругвай, які відзначатимуть 100 років після проведення першого Мундіалю, який у 1930-му відбувся в Уругваї.

Раніше повідомлялося, що український наставник Мирон Маркевич похвалив роботу де ла Фуенте, яку він виконав на чолі "Фурії Роха" під час ЧС-2026.