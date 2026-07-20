Життя справедливе: тренер збірної Іспанії – про вирішальний гол у фіналі ЧС-2026
Ферран Торрес
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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про переможний гол Феррана Торреса у фіналі чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (1:0).
Його слова передає As.
Наставник "Фурії Рохи" розхвалив форварда Барселони, який зазнавав чималої критики протягом турніру. Фахівець заявив, що "Акула" заслужив на визнання своєю роботою.
"Я б сказав, що життя справедливе. Воно завжди винагороджує тих, хто падає, але знаходить у собі сили піднятися. Цей розділ вже позаду, але він сам його написав і заслужив усе по праву", – сказав де ла Фуенте.
Зазначимо, що 26-річний іспанець вийшов на поле на 62-й хвилині. Він забив на початку другого овертайму й цей гол став першим для Торреса на турнірі.
Саме нападника Барселони визнали найкращим гравцем фіналу. Луїс де ла Фуенте ж завдяки тріумфу "Фурії Рохи" став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу.