Якін: Я сподіваюся, це не кінець нашого шляху, і ми продовжимо творити історію

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін сподівається, що шлях команди на Євро-2024 не завершиться після перемоги над Італією (2:0) в 1/8 фіналу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми виграли надзвичайно важливу гру, і це головне. Що ж до того, що буде завтра, то це вже інша справа. Так, ми виграли, але важливо те, як ми грали. Ми домінували на кожній ділянці поля і забивали голи в потрібний момент. Я не забігаю наперед. Важливо не поспішати і насолоджуватися результатами, яких ми досягли. Переживати все це зі збірною — абсолютно фантастично. Ми грали в дійсно домінуючий стиль гри і були дуже професійними у своєму підході до кожного завдання. Що ми любимо в цьому виді спорту, так це бути з гравцями, бути з персоналом. У футболі ти відчуваєш так багато речей, і я не можу висловити свою подяку футболу за це. Я сподіваюся, що це не кінець нашого шляху, і ми зможемо продовжувати творити історію", — сказав наставник.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.

Швейцарці вийшли у плейоф з другого місця групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.