Ще одну зірку збірної Швейцарії виключили з команди через підроблені документи щодо COVID-19
Брель Емболо
Getty Images
Форвард Атланти Юнайтед Брель Емболо виключений зі складу збірної Швейцарії на наступні матчі команди.
Про це повідомляє пресслужба Футбольного союзу Швейцарії.
Таке рішення було ухвалене через те, що в ході розслідування було виявлено, що в 2021 році Емболо купував фальшиві тести на коронавірус.
Таким чином, Емболо став другою зіркою збірної Швейцарії, кого виключили зі складу команди через махінації з документами щодо COVID-19. Раніше через придбання фальшивого сертифікату про вакцинацію зі складу команди виключили хавбека Граніта Джаку.
Таким чином, Джака та Емболо не допоможуть Швейцарії у матчах Ліги націй проти Північної Македонії (26 вересня та 6 жовтня), Шотландії (29 вересня) та Словенії (3 жовтня).