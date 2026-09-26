Ще одну зірку збірної Швейцарії виключили з команди через підроблені документи щодо COVID-19

Форвард Атланти Юнайтед Брель Емболо виключений зі складу збірної Швейцарії на наступні матчі команди.

Про це повідомляє пресслужба Футбольного союзу Швейцарії.

Таке рішення було ухвалене через те, що в ході розслідування було виявлено, що в 2021 році Емболо купував фальшиві тести на коронавірус.

Таким чином, Емболо став другою зіркою збірної Швейцарії, кого виключили зі складу команди через махінації з документами щодо COVID-19. Раніше через придбання фальшивого сертифікату про вакцинацію зі складу команди виключили хавбека Граніта Джаку.

Таким чином, Джака та Емболо не допоможуть Швейцарії у матчах Ліги націй проти Північної Македонії (26 вересня та 6 жовтня), Шотландії (29 вересня) та Словенії (3 жовтня).