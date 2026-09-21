Капітана збірної Швейцарії виключили із заявки через підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19

Капітана збірної Швейцарії Граніта Джаку виключили із заявки команди на перші матчі Ліги націй через підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19 у 2022 році.

Про це повідомляє The Guardian. Деталі додає Reuters.

Футболіст сам зізнався у скоєному, зазначивши, що йому було страшно робити на той момент.

"Останніми днями у ЗМІ з'явилося багато повідомлень про подію з мого минулого. Я хотів би особисто прокоментувати це. Тоді я особисто відчував велику невпевненість і мав серйозні побоювання щодо вакцинації проти COVID-19. Я відчував глибоку недовіру до вакцини, і мене охоплювали страх та невпевненість".

Проте зараз Джака заявив, що визнає свою помилку та готовий взяти на себе всю відповідальність.

"У цьому бурхливому емоційному стані я отримав сертифікат про вакцинацію, замість того щоб з'ясувати всі питання, що мене турбували, через належні канали. Сьогодні я чітко усвідомлюю, що це був неправильний крок. Це була помилка. Мені дуже шкода. Я беру на себе відповідальність за це рішення, зобов'язуюсь з'ясувати всі обставини цієї справи та співпрацюю з відповідними органами влади"

Зазначимо, що у вересні 2022 року Джака отримав позитивний тест на COVID-19, відповідно не зміг взяти участі в матчах збірної у тому місяці. Наразі ж футболісту загрожує покарання у вигляді штрафу.

Також гравець може бути засуджений на 5 років ув'язнення у цій справі, проте такий розвиток подій є малоймовірним.

Щодо дій лікаря, який ймовірно видав футболісту фальшиві довідки про щеплення, було розпочато розслідування у 2023 році. Медик відкинув всі звинувачення.

Президент Швейцарської футбольної асоціації Пітер Кнабель наголосив, що радий рішенню Джаки взяти відповідальність на себе, проте поки було ухвалено рішення відсторонити футболіста від збірної протягом цього збору.

"Граніт Джака вчора ввечері повідомив нас про ситуацію та водночас зазначив, що виступить із публічним коментарем щодо цього та візьме на себе відповідальність. Ми вітаємо те, що Граніт зробив цей крок. Водночас ми дійшли спільного висновку, що в інтересах команди завершити цей збір без нього".

Вже після завершення міжнародного вікна в організації будуть обмірковувати подальше майбутнє Джаки у збірній.

Додамо, що швейцарці стартують 26 вересня у дивізіоні "В" в Лізі націй з матчу проти Північної Македонії. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що Джака є рекордсменом за кількістю проведених ігор за національну збірну Швейцарії. Він захищав кольори "хрестоносців" 152 матчі, у яких відзначився 18 голами та 14 асистами.

А в футболці Сандерленда 33-річний хавбек провів у поточному сезоні 6 поєдинків.

Нагадаємо, минулого літа стало відомо, що Джака відмовився переходити в Челсі.