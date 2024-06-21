Куман — про матч проти Франції: Ми повинні грати сміливо, це буде ключовим моментом

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розповів, що команда повинна грати сміливо у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Франції.

Його слова передає УЄФА.

"Якщо ти перемагаєш у першому матчі, це приносить спокій і довіру. І все це нам знадобиться проти сильної Франції, з якою ми багато грали в останні роки. Ми знаємо, чого очікувати. Ми повинні бути дуже хорошими, щоб досягти бажаного результату.

Ви робите вибір, виходячи з того, який у вас ігровий план. Це найголовніше. У першому матчі було багато хороших моментів, але також було багато моментів, коли ми повинні були діяти краще. Ми повинні грати сміливо. Це буде ключовим моментом. Ми повинні взяти ініціативу на себе", — сказав наставник.

Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Лейпциг Арена". Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Франція та Нідерланди виграли свої перші ігри на континентальній першості. "Помаранчеві" здобули мінімальну перемогу над Польщею з рахунком 2:1, а французи виявилися сильнішими за Австрію (1:0).

Зазначимо, що в грі проти австрійців зазнав пошкодження Кіліан Мбаппе. Новачок Реала зламав ніс, однак наставник французів Дідьє Дешам заявив, що нападник "півнів" може зіграти в поєдинку проти Нідерландів.