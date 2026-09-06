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Син Рональда Кумана став першим воротарем, який оформив дубль в матчі Ередивізі

Олексій Мурзак — 6 вересня 2026, 20:21
Син Рональда Кумана став першим воротарем, який оформив дубль в матчі Ередивізі
Opta

31-річний воротар Телстара Рональд Куман-молодший відзначився дублем у матчі чемпіонату Нідерландів проти Камбюра, врятувавши свою команду від поразки.

Він став першим воротарем, якому вдалося оформити дубль у матчі Ередивізі, передає статистичний портал Opta.

Обидва м'ячі він забив з пенальті: на 63-й хвилині він скоротив відставання у рахунку, а вже у компенсований час вирвав нічию.

Зазначимо, що голкіпер є сином відомого нідерландського футболіста і тренера Рональда Кумана.

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Рональд Куман

Рональд Куман

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