Син Рональда Кумана став першим воротарем, який оформив дубль в матчі Ередивізі

31-річний воротар Телстара Рональд Куман-молодший відзначився дублем у матчі чемпіонату Нідерландів проти Камбюра, врятувавши свою команду від поразки.

Він став першим воротарем, якому вдалося оформити дубль у матчі Ередивізі, передає статистичний портал Opta.

2 - Ronald Koeman is the first goalkeeper in history to score twice in an @eredivisie game.



Unique. pic.twitter.com/l4GWoQwiUl — OptaJohan (@OptaJohan) September 6, 2026

Обидва м'ячі він забив з пенальті: на 63-й хвилині він скоротив відставання у рахунку, а вже у компенсований час вирвав нічию.

Зазначимо, що голкіпер є сином відомого нідерландського футболіста і тренера Рональда Кумана.