Були разом понад 40 років: після тривалої боротьби з раком померла дружина Кумана

15 вересня 2026 року перестало битись серце дружини Роналда Кумана.

Про це нідерландський тренер повідомив в інстаграмі.

Бартіна Куман тривалий час боролась із важкою хворобою. Уперше їй діагностували рак молочної залози у 2010 році.

"З великим сумом, але водночас із великою гордістю та любов'ю ми прощаємося з моєю прекрасною дружиною, нашою найдорожчою мамою та бабусею. 30 січня 1961 року – 15 вересня 2026 року", – написав Куман.

Зазначимо, що пара одружилися у 1985 році. У них троє є троє дітей, а також п'ятеро онуків.

Останнім місцем роботи Роналда Кумана була збірна Нідерландів. На ЧС-2026 команда дійшла до 1/16 фіналу, де в серії пенальті поступилась Марокко.