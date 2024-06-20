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Дешам допустив участь Мбаппе в матчі з Нідерландами

Олександр Булава — 20 червня, 22:09
Дешам допустив участь Мбаппе в матчі з Нідерландами

Форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе буде готовим до матчу другого туру Євро-2024 проти національної команди Нідерландів.

Про це повідомив головний тренер французів Дідьє Дешам, цитує наставника Фабріціо Романо.

"Я можу підтвердити, що Кіліан Мбаппе почувається краще, і все складається досить добре, щоб ми могли його побачити завтра.

Все рухається у правильному напрямку", — сказав Дешам.

Нагадаємо, Мбаппе зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо та зламав ніс. Форвард вирішив не робити операцію до завершення турніру.

Нагадаємо, саме Кілліан допоміг збірній Франції переграти Австрію. Він виконав простріл у центр карного майданчика, де Максиміліан Вебер головою переправив м'яч у власні ворота.

Матч з Нідерландами відбудеться 21 червня. Поєдинок розпочнеться 22:00 за київським часом.

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