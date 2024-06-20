Дешам допустив участь Мбаппе в матчі з Нідерландами

Форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе буде готовим до матчу другого туру Євро-2024 проти національної команди Нідерландів.

Про це повідомив головний тренер французів Дідьє Дешам, цитує наставника Фабріціо Романо.

"Я можу підтвердити, що Кіліан Мбаппе почувається краще, і все складається досить добре, щоб ми могли його побачити завтра.

Все рухається у правильному напрямку", — сказав Дешам.