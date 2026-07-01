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Збірна Нідерландів залишилися без тренера: Куман подав у відставку після фіаско на ЧС-2026

Олександр Булава — 1 липня 2026, 00:57
Збірна Нідерландів залишилися без тренера: Куман подав у відставку після фіаско на ЧС-2026
Роналд Куман
Instagram/ronaldkoeman

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман оголосив про свою відставку.

Про це він повідомив в Інстаграм.

"Минулої ночі я прийняв рішення завершити свій період як тренер національної команди.

Я прощаюся зі змішаними почуттями. Звісно, я волів би завершити свій період у збірній чемпіонським титулом. На жаль, ця мрія залишилася нездійсненою. Але понад усе домінує гордість. Гордість за все, що дав мені футбол, за людей, яких я зустрів, і за те, що я зміг перетворити свою найбільшу пристрасть на професію.

Дякую за всі ці роки, повні довіри, критики, підтримки, розчарувань і успіхів", – написав Куман.

Куман очолював національну збірну з 2023 року. Раніше фахівець уже працював із командою у період з 2018 по 2020 роки.

Нагадаємо, напередодні збірна Нідерландів вилетіла із чемпіонату світу-2026 від Марокко. "Ораньє" стали першою командою, яка вчетверте поспіль залишає світову першість без поразок в основний час. Нідерландці поступались виключно в овертаймах або серіях пенальті на турнірах 2010, 2014, 2022 та 2026 років.

Рональд Куман Збірна Нідерландів з футболу

Рональд Куман

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