Спалетті: Я несу відповідальність за те, що сталося

Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті розповів, що він несе відповідальність за програш проти Швейцарії (0:2) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я несу відповідальність за те, що сталося, я підбирав команду. Це частина процесу, в якому я знайомлюся з гравцями. Я не задоволений тим, як ми зіграли сьогодні. Я не задоволений грою проти Іспанії. Я був частково задоволений двома іншими іграми. Я дав їм відпочити і змінив команду, тоді як у попередній грі я звинувачував себе в тому, що не зробив достатньо змін, тому що ми повинні були тримати високу інтенсивність", — сказав наставник.

Нагадаємо, італійці вперше з 2004 року не вийшли у чвертьфінал чемпіонату Європи.

У групі B Італія посіла другу сходинку з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.