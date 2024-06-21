Спалетті — про поразку від Іспанії: Була надто велика прірва

Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті вважає, що у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Іспанії (0:1) була надто велика прірва між командами.

Його слова передає УЄФА.

"Прірва була надто великою. Ми були постійно розтягнуті, ми ніколи не могли втиснути проміжки між різними блоками, і вони могли створювати нам проблеми. Вони створили нам більше проблем, ніж показує рахунок — давайте будемо дивитися правді у вічі. Ми були надто несамовитими, особливо, коли грали через їхню оборону. Ми боролися з їхнім контрпресингом, але також припускалися простих помилок при простих передачах, а цього не можна собі дозволити.

Всі хотіли б копіювати Іспанію з точки зору того, як вони грають. Вони грають у найкращий футбол вже довгий час. Я повинен спробувати досягти успіху в тому, щоб мої гравці усвідомили, наскільки важливими є такі матчі, тому що якщо ви сидите дуже глибоко проти таких команд, зрештою, це стає дуже складно. Нам потрібно було тримати м'яч, як ми це робили в попередніх матчах. Треба було тримати м'яч і намагатися грати. Це єдиний спосіб грати.

Сьогодні ми були мляві. Це головна причина того, що сталося. Нам потрібно було розібратися з цим, але головна причина, через яку ми боролися — це те, що ми були млявими. Іспанія сьогодні була командою, а ми не змогли бути командою. Вони заслуговували на перемогу. Ми ніколи не були в грі, окрім останніх 20 хвилин", — сказав наставник.

Зазначимо, що перемога над Італією дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф Євро-2024, куди до цього вийшла Німеччина, після перемоги над Угорщиною.

Наступний матч італійці зіграють 24 червня проти Хорватії. В цей же день іспанці зустрінуться з Албанією.