Спалетті розповів про майбутнє збірної Італії
Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті розповів, що майбутнє команди зараз зводиться до прийняття важких рішень.
Його слова передає УЄФА.
"Я несу відповідальність за те, що сталося, я підбирав команду. Це частина процесу, в якому я знайомлюся з гравцями. Я не задоволений тим, як ми зіграли сьогодні. Я не задоволений грою проти Іспанії. Я був частково задоволений двома іншими іграми. Я дав їм відпочити і змінив команду, тоді як у попередній грі я звинувачував себе в тому, що не зробив достатньо змін, тому що ми повинні були тримати високу інтенсивність", — сказав наставник.
Нагадаємо, італійці поступилися Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2024 та вперше з 2004 року не вийшли у чвертьфінал чемпіонату Європи.
У групі B Італія посіла другу сходинку з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.