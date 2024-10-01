Спалетті може викликати сина Мальдіні в збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті може викликати до стану національної команди півзахисника Монци та сина легендарного Паоло Мальдіні, Даніеля.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Очільник "скуадра адзурри" 15 вересня був присутній на матчі Монца – Інтер (1:1), щоб поспостерігати за виступами 22-річного футболіста.

Мальдіні молодшого можуть включити до розширеної заявки збірної Італії на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА проти Бельгії (10 число) та Ізраїля (14-те).

Daniel #Maldini has been included by coach #Spalletti in the players, who could be called in Italy National Team for the Nations League’s games against Belgium and Israel in October. 🇮🇹 https://t.co/OfnTvdmGvB — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 30, 2024

У нинішньому сезоні 22-річний італійський вінгер зіграв 6 матчів у Серії А за Монцу, забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Даніель Мальдіні може почати виступи за національну збірну Венесуели через свою матір Адріанну Фоссу. Місцева федерація футболу готова викликати футболіста під час наступної паузи на міжнародні матчі.