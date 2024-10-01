Спалетті може викликати сина Мальдіні в збірну Італії
Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті може викликати до стану національної команди півзахисника Монци та сина легендарного Паоло Мальдіні, Даніеля.
Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.
Очільник "скуадра адзурри" 15 вересня був присутній на матчі Монца – Інтер (1:1), щоб поспостерігати за виступами 22-річного футболіста.
Мальдіні молодшого можуть включити до розширеної заявки збірної Італії на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА проти Бельгії (10 число) та Ізраїля (14-те).
У нинішньому сезоні 22-річний італійський вінгер зіграв 6 матчів у Серії А за Монцу, забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Даніель Мальдіні може почати виступи за національну збірну Венесуели через свою матір Адріанну Фоссу. Місцева федерація футболу готова викликати футболіста під час наступної паузи на міжнародні матчі.