Cпаллетті: Італія поки не реалізувала свій потенціал

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вважає, що команда може значно покращити свою гру на Євро-2024.

Слова італійського фахівця цитує УЄФА.

"Щоб Італія пишалася нами, нам треба зробити більше, ніж ми зробили до цього. Жеребкування визначило нас у складну групу, і гравці не завжди справлялися. Тепер сподіваюся побачити їх на полі розслабленішими. Вже немає потреби стежити за іншими матчами, рахувати очки - все відбувається тут і зараз. Ми пройдемо до наступного раунду, тільки якщо виграємо цей матч.

Поки що ми не реалізували весь свій потенціал. Хіба що в окремо взятих епізодах. Ми заслужено вийшли з групи, нехай навіть нам знадобився гол наприкінці останнього матчу. Але тепер кожен повинен задавати собі більше питань", — сказав Спаллетті.