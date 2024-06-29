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Cпаллетті: Італія поки не реалізувала свій потенціал

Владислав Уткін — 29 червня, 09:20
Cпаллетті: Італія поки не реалізувала свій потенціал

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вважає, що команда може значно покращити свою гру на Євро-2024.

Слова італійського фахівця цитує УЄФА.

"Щоб Італія пишалася нами, нам треба зробити більше, ніж ми зробили до цього. Жеребкування визначило нас у складну групу, і гравці не завжди справлялися. Тепер сподіваюся побачити їх на полі розслабленішими. Вже немає потреби стежити за іншими матчами, рахувати очки - все відбувається тут і зараз. Ми пройдемо до наступного раунду, тільки якщо виграємо цей матч.

Поки що ми не реалізували весь свій потенціал. Хіба що в окремо взятих епізодах. Ми заслужено вийшли з групи, нехай навіть нам знадобився гол наприкінці останнього матчу. Але тепер кожен повинен задавати собі більше питань", — сказав Спаллетті.

Сьогодня, 29 червня, збірна Італії зіграє проти Швейцарії у межах 1/8 фіналу Євро-2024. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, "скуадра адзурра" виборола другу позицію у групі B, вирвавши нічию в останній грі проти Хорватії.

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